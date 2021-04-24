دول خليجية تعلن تأييدها لقرار السعودية الخاص بمكافحة تهريب المخدارت

أعربت دول خليجية عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتھریب المخدرات.

فمن جانبها أعلنت وزارة الخارجیة الكويتية تأييد الكويت التام لقرار السعودية الشقيقة، موضحة أن ھذا القرار السیادي یأتي في إطار حرص السعودية على منع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضیھا وتحصین المجتمع السعودي منھا.

ودعت الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم /السبت/ - السلطات اللبنانية للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع.

كما أعلنت البحرين تأييدها لقرار المملكة العربية السعودية، وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - دعم البحرين للقرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنفيذا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت - أيضا - تأييدها لجهود المملكة العربية السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعت وزارة الخارجية العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الاقليمي في هذا الشأن.