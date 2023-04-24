تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يترأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، اليوم الاثنين، بعد انتهاء هدنة عيد الفطر التي امتدت لـ 3 أيام منذ يوم الجمعة الفائت.

وسمع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم، بحسب ما أفادت قناة العربية.

كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المطار الذي لا يزال متوقفاً عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية منذ الأسبوع الماضي.

وفي منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، قتل سبعة مدنيين جراء قصف مروحية للجيش.

وكانت نقابة أطباء السودان أوضحت في وقت سابق من اليوم، أن عدداً من المدنيين سقطوا في منطقة الكلاكلة، لافتة إلى أن المستشفى التركي مكتظ بعدد كبير من الإصابات الخطرة.

في حين اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش بتنفيذ غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة، واستهداف المدنيين في حي الدوحة بأم درمان ومنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.

فيما نفت القوات المسلحة مراراً وتكراراً في السابق استهداف المدنيين، مؤكداً أن التأخر في السيطرة بشكل تام على الوضع الأمني يعود إلى حرصها على تجنيب المدنيين.

يشار إلى أن حدة الاشتباكات تراجعت نسبيا خلال الأيام الماضية، جراء هدنة عيد الفطر التي أعلن الطرفان المتحاربان يوم الجمعة الماضي الالتزام بها لمدة 72 ساعة، وبسبب استمرار عمليات إجلاء الدول الغربية لمواطنيها أيضا من البلاد.

فيما يتوقع العديد من المراقبين أن تستعر حدة القتال مجدداً مع تراجع عمليات الإجلاء، وسط تخوف من أن تطول أمد الحرب وتتوسع لاسيما مع تمسك البرهان وحميدتي بهزيمة أحدهما الآخر.