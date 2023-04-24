تسبب انزلاق السودان المفاجئ نحو المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، ودفع بلدان عديدة لإجلاء رعاياها من السودان.

وتجري العديد من جهود الإجلاء جوا وأخرى عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، والواقعة على بعد نحو 650 كيلومترًا شمال شرقي الخرطوم، لكنها على بعد نحو 800 كيلومتر عن طريق البر، بحسب وكالة رويترز.

وفيما يلي بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

- الولايات المتحدة

أجلت قوات خاصة أمريكية جميع الموظفين الحكوميين الأمريكيين وعائلاتهم، إلى جانب عدد قليل من الدبلوماسيين من بلدان أخرى، من السفارة يوم السبت الماضي باستخدام طائرات هليكوبتر أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا، ولم تتعرض تلك الطائرات لأي إطلاق نار أثناء الإجلاء.

ولا تعتزم واشنطن تنسيق إجلاء مزيد من المواطنين الأمريكيين من السودان، لكنها تدرس خيارات لمساعدتهم على المغادرة.

- بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك أمس الأحد، إن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية "إجلاء معقدة وسريعة" لجميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

وأضاف أن الحكومة ستواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين الذين لا يزالون هناك، وحثت وزارة الخارجية البريطانية على احتماء الرعايا في منازلهم وإبلاغها بمكان وجودهم.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن القوات البريطانية نفذت العملية بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين.

- فرنسا

قالت فرنسا إن طائرة فرنسية تقل نحو 100 شخص غادرت الخرطوم أمس الأحد متوجهة إلى جيبوتي، وإن طائرة أخرى تحمل عددًا مماثلًا تستعد للإقلاع، مشيرة إلى استئناف العمليات اليوم الاثنين.

كما نقلت الطائرة وفد الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وعددًا من أبناء الجنسيات الأخرى.

وأكد الجيش أن قوات الدعم السريع أطلقت النار على موكب فرنسي، ما أدى إلى إصابة مواطن فرنسي.

في المقابل، أفادت الدعم السريع بأنها تعرضت لهجوم من طائرة في أثناء الإجلاء، على حد قولها.

ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية على ما تردد بشأن الهجوم أو الإصابة.

- ألمانيا

قالت ألمانيا إن أول طائرة عسكرية هبطت في الخرطوم، حيث بدأت عملية إجلاء لنحو 200 ألماني من السودان، لكنها أضافت أن إجلاءهم وإجلاء رعايا دول أخرى "سيستغرق بعض الوقت".

- إيطاليا

قالت إيطاليا إنها ستجلي مواطنيها من السودان مساء الأحد مع مواطنين من سويسرا والفاتيكان وبلدان أوروبية أخرى.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي، أنه سيجري إجلاء نحو 140 إيطاليًا من السودان، فضلا عن نحو 60 شخصًا من بلدان أخرى.

- مصر

أعلنت وزارة الخارجية إجلاء 436 مصريا من أبناء الجالية المصرية البالغ عددهم نحو 10 آلاف في السودان.

وكشفت أن أحد أعضاء السفارة المصرية أُصيب بطلق ناري.

- السعودية ودول الخليج العربي

أجلت السعودية السبت الماضي 91 سعوديًا ونحو 66 شخصًا من دول أخرى من بورتسودان على متن سفينة حربية إلى جدة عبر البحر الأحمر.

وقالت الكويت، إن جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى ديارهم وصلوا إلى جدة.

وتوجهت قطر بالشكر إلى السعودية لمساعدتها في إجلاء المواطنين القطريين.

من ناحية أخرى، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمهاجمة ونهب قافلة للسفارة القطرية كانت متوجهة إلى بورتسودان.

ولم يصدر تعليق سواء من قوات الدعم السريع أو قطر على ذلك.

- روسيا

قال السفير الروسي في الخرطوم، أندريه تشيرنوفول لوسائل إعلام روسية، إن 140 من أصل 300 مواطن روسي تقريبا في السودان أعلنوا أنهم يريدون الرحيل.

وأضاف أنه تم وضع خطط للإجلاء، لكن ما زال من المستحيل تنفيذها لأنها تشمل اجتياز جبهات قتال.

وأشار إلى أن هناك نحو 15 شخصًا بينهم امرأة وطفل عالقين في كنيسة أرثوذكسية روسية على مقربة من قتال عنيف في الخرطوم.

- بلدان أخرى

قال الأردن إن 4 طائرات تقل 343 شخصا بينهم أردنيون ومقيمون في الأراضي الفلسطينية والعراق وسوريا وألمانيا غادرت السودان.

وقالت السفارة الليبية في الخرطوم إن 83 ليبيًا بينهم دبلوماسيون وأسرهم وطلاب وموظفون في شركات طيران وبنوك وصلوا إلى بورتسودان ليسافروا منها إلى ليبيا.

وذكرت تونس أنها ستبدأ إجلاء مواطنيها اليوم الاثنين من الخرطوم.

وأفاد لبنان بأنه يعمل على إجلاء 51 مواطنًا من بورتسودان.

وقالت الهند إنها أرسلت سفينة تابعة للقوات البحرية إلى بورتسودان وطائرتين عسكريتين إلى جدة في إطار استعداداتها، ونصحت مواطنيها بتفادي المخاطر غير الضرورية.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، إنها سترسل طائرة عسكرية لإجلاء 25 من مواطنيها في السودان.

وأعلنت اليابان عن وصول 3 طائرات إلى جيبوتي لنقل مواطنين يابانيين.

وذكرت كندا أنها ستعلق عملياتها في السودان، مضيفة أن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من موقع آمن خارج البلاد دون التعقيب على جهود الإجلاء.

وقالت غانا وكينيا إنهما تعملان على مساعدة رعاياهما على مغادرة السودان.

وأكدت نيجيريا أنها طلبت ممرا آمنا لإجلاء 5500 نيجيري معظمهم من الطلاب.

وطالبت السويد والنرويج وأيرلندا أن تشارك في جهود إجلاء رعاياها، وقالت هولندا إن حفنة من الهولنديين البالغ عددهم 150 في السودان تمكنوا من المغادرة على متن الطائرة الفرنسية.