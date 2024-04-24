السياسي الألماني اليميني المتطرف كراه ينأى بنفسه عن موظف مشتبه به في تجسسه لصالح الصين

نأى ماكسيميليان كراه، المرشح الرئيسي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للانتخابات الأوروبية، بنفسه عن أحد موظفيه، الذي يشتبه في تجسسه لصالح الصين.

ويقول كراه إنه لا يرى أي سبب يدعوه إلى تحمل العواقب بعد اعتقال مساعده.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة بوليتيكو مساء الثلاثاء في برلين: "لم أتهم بأي سوء سلوك. هذا يعني أنه يتعين علينا توضيح ما هو صحيح بالفعل".

واعتقل موظف حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الأوروبي في دريسدن مساء الاثنين للاشتباه في نقله معلومات من البرلمان الأوروبي إلى الصين، بحسب ممثلي الادعاء.

وأبلغ مدعون اتحاديون عن الاعتقال في دريسدن يوم الثلاثاء دون ربط الاعتقال بكراه. وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه به تجسس أيضا على أعضاء المعارضة الصينية في ألمانيا.

وحددت قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا موعدا لعقد اجتماع أزمة، حسبما أعلن زعيما الحزبين أليس فايدل وتينو شروبالا بعد ظهر الثلاثاء.

ولم يرد شروبالا وفايدل على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان كراه لا يزال الشخص المناسب ليكون المرشح الأول لحزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، رفضت الصين مزاعم بأنها كانت تنفذ عمليات تجسس في ألمانيا، ووصفت المزاعم بأنها افتراء.