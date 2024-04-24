قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مجلس الوزراء يعقد اجتماعات دورية لمراجعة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية للدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن مصر تمتلك احتياطيات سلع أساسية تكفي من 4 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز هذه الأرصدة مع زيادة الاستهلاك، كما حدث مع سلعة السكر خلال الأزمة السابقة.

وأشار «عشماوي» إلى تعاقد الوزارة على شراء 500 ألف طن من السكر على مرتين؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى تطلب وصول الشحنات بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، منوها أن السكر لا يزال يباع بأسعار المبادرة بـ 27 جنيهًا للكيلو والحر مقابل 34 جنيها.

وأكد كفاية احتياطيات السكر المتوافرة حاليًا، والتي تزيد عن 4 أشهر، بالإضافة إلى احتياطيات الزيوت التي تكفي 5 أشهر، مشيرا إلى استيراد مصر 97% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج.

وأشار إلى أن احتياطيات القمح الحالية تكفي 4 أشهر، لا سيما مع بدء موسم القمح، متوقعا أن يكون «موسمًا واعدًا للغاية»، منوها إلى التزام الوزارة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد القمح.