ترامب: زيلينيسكي يطيل أمد الحرب مع روسيا برفض التنازل عن القرم

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما إياه بإطالة أمد "ساحة القتل"، وذلك بعدما رفض زيلينسكي التنازل عن شبه جزيرة القرم لروسيا كجزء من خطة سلام محتملة.

وكان زيلينسكي أكد الثلاثاء أنه لا يمكن التنازل عن أي أراض لصالح روسيا في إطار أي اتفاق. وقال : "لا يوجد ما يمكن الحديث عنه. إنها أرضنا، أرض الشعب الأوكراني".

وخلال محادثات الأسبوع الماضي في باريس، قدم مسؤولون أمريكيون اقتراحا تضمن السماح لروسيا بالاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي الأوكرانية كجزء من اتفاق، وفقا لمسؤول أوروبي مطلع على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على إذن بالتصريح علنا.



ووصف ترامب رفض زيلينسكي للاقتراح بأنه "ضار جدا" بالمفاوضات.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أحد يطلب من زيلينسكي الاعتراف بالقرم كأرض روسية، لكن إذا كان يريد القرم، فلماذا لم يقاتلوا من أجلها قبل أحد عشر عاما عندما تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة؟".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 بعدما أرسلت قوات للاستيلاء عليها. وبعد أسابيع، أطلق الانفصاليون المدعومون من موسكو انتفاضة في شرق أوكرانيا، حيث خاضوا معارك ضد قوات كييف.