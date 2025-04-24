العكلوك: وزراء الخارجية العرب دعوا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يُلزم إسرائيل بوقف الإبادة في غزة

انعقاد الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب دعوا في قرارهم بالأمس، في ضوء انعقاد الدورة 163 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، لقرارات مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار العكلوك إلى قرار مجلس الجامعة تكليف مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً للرأيين الاستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية.

وأوضح أهمية تأكيد وزراء الخارجية العرب على تنفيذ قرار القمة العربية بإدراج 60 من المنظمات والمجموعات الإسرائيلية الإرهابية، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار لـ 22 من الشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مقاطعة 97 من الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية، والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان.

وأكد العكلوك، ضرورة تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، لوقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني، ولكسر الحصار الإسرائيلي القاتل المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، ولإعمال الآليات القانونية الدولية والوطنية لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ووقف العدوان الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.

وفي الإطار القانوني، أشار السفير مهند العكلوك، لما تضمنه قرار مجلس الجامعة، حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ومطالبة المجلس جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن استنكار وزراء الخارجية العرب موقف المجر إزاء عدم تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وانسحابها منها، واعتبروه تراجعاً خطيراً عن الالتزامات القانونية المترتبة بموجب نظام روما الأساسي وتُقويضاً للجهود الدولية لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة، وتوفيراً لغطاء سياسي خطير للإفلات من العقاب.

وأكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية، أن قرار مجلس الجامعة الوزاري قد دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسئوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشاد بقرار المجلس تأكيد ودعم إرادة الشعب الفلسطيني لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري خلال عام في كل الأرض الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مع ضرورة توفير الظروف المناسبة لذلك.