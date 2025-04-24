توتر في البوسنة بعد محاولة لاعتقال زعيم صربي موال لروسيا

تصاعدت التوترات في البوسنة يوم الأربعاء بعد تقارير أفادت بأن ضباط أمن الدولة البوسنيين حاولوا اعتقال رئيس جمهورية صرب البوسنة الموالي لروسيا، ميلوراد دوديك، لكنهم مُنعوا من قبل شرطته المسلحة.

ويواجه دوديك، رئيس كيان "جمهورية صرب البوسنة"، إجراءات قانونية بسبب سياساته الانفصالية. وكانت المحاكم البوسنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه في مارس/آذار الماضي بعد تخلفه عن المثول للاستجواب.

ولا تزال التفاصيل المحيطة بأحداث الأربعاء، التي وقعت شرقي سراييفو حيث كان دوديك يعقد اجتماعات، غير واضحة.

وقالت المتحدثة باسم وكالة التحقيق والأمن التابعة للدولة (سيبا)، يلينا ميوفتشيتش، إن عناصر الوكالة "حاولوا تنفيذ أمر قضائي، لكن تم منعهم من قبل شرطة جمهورية صرب البوسنة".

ولم ترد تقارير عن وقوع عنف، وأظهرت الصور التي نُشرت من موقع الحادث ضباط شرطة بوسنيين غير مسلحين يقفون إلى جانب شرطة صربية مسلحة أمام مبنى حكومي.

وذكرت قناة تلفزيونية صربية بوسنية أن عناصر "سيبا" غادروا الموقع بعد "الحديث" مع الشرطة الصربية البوسنية.