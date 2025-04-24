الصين: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم أن "أي مفاوضات بين واشنطن وبكين يجب أن تجرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة سبوتنك الروسية، إن "تسونامي الرسوم الجمركية الأمريكية تعطل قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشعوب دول العالم"، نافيا إجراء أي محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وأضاف جيا كون: "ناقشنا في اجتماع مع الشركات الأجنبية تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الاستثمار وعمليات الشركات الأجنبية"، مؤكدا العمل على تلبية مطالب الشركات الأجنبية لتعزيز الثقة وتحويل الأزمات إلى فرص.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأربعاء، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية، قائلاً: "سنتوصل إلى اتفاق عادل مع الصين".

ووفقا لترامب فإن سرعة خفض الرسوم الجمركية "تعتمد عليهم"، في إشارة إلى بكين، رغم تأكيده على أنه يتفق "بشكل جيد للغاية" مع الرئيس الصيني ويأمل أن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت الصين أمس الأربعاء، أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بعد يوم من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على بكين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن "متفائلة" بحدوث ذلك.

وتصاعدت التوترات التجارية بين الصين وأمريكا بعد أن فرض ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين هذا العام، وفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 145% على العديد من المنتجات بسبب ممارسات اعتبرتها واشنطن غير عادلة، وقضايا أخرى.