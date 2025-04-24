حماس تطالب المجتمع الدولي بالعمل على كسر الحصار عن غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنه استمراراً لسياسة التدمير الممنهج التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق القطاع الصحي في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، على استهداف مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة، لينضم إلى 36 مستشفى ومركزاً طبياً توقّفت عن العمل نتيجة الاستهداف المباشر بالغارات ونيران جيش الاحتلال.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «إنّ هذه الجريمة التي طالت منشأة طبية مخصصة لعلاج الأطفال، تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وتؤكد إصرار هذا الكيان على المضي في حرب الإبادة الجماعية ومخطط التهجير القسري، من خلال تدمير البنية الصحية وتعميق المأساة الإنسانية في غزة».

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسئولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف عملي وفاعل لوقف هذا العدوان المتواصل، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وضمان إدخال المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية للحياة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة «عن الخدمة».

ونوهت في تصريحات عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «المستشفى تعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافه قبل يومين»، قائلة إن «37 مستشفى خرجت عن الخدمة الصحية بعد توقف خدمات مستشفى الدرة».