ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني في جدة

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التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جدة يوم الخميس، مع نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن الجانب السعودي، حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني، معالي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.