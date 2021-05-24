قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن للشرق الأوسط ،أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خطوات "شجاعة ومستقلة" بشأن إيران.

وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث إلى ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) مساء اليوم الاثنين قبل ساعات فقط من وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة لإجراء محادثات، إن إسرائيل قد تتخذ نهجا "مستقلا" بشأن إيران،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني.

وأضاف "أقدر كثيرا صديقتنا الولايات المتحدة. لقد وقفت إلى جانبنا لسنوات عديدة هذا جزء حيوي من أمننا القومي".

وتابع: "لكن، يمكن أن يأتي وضع يكون فيه هدفنا الرئيسي -ضمان أن آيات الله (الإيرانيين) لا ينهون وجود الشعب اليهودي منذ آلاف السنين - يقتضي قيامنا باتخاذ قرارات شجاعة ومستقلة. دولة إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

ويتوجه بلينكن اليوم الاثنين، إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة تشمل القدس ورام الله والقاهرة وعَمان وتستمر حتى يوم الخميس المقبل وذلك لتقديم الدعم لوقف إطلاق النار الذي تم التمسك به حتى الآن بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال البيت الأبيض إن بلينكن سيؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل خلال الزيارة ، وكذا مواصلة الجهود لإعادة بناء العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين "بعد سنوات من الإهمال " .

ويبدأ بلينكن الجولة من إسرائيل .