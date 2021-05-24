القابضة للمياه: اجتياز مراجعات شهادة التنمية الفنية المستدامة لـ6 محطات وشبكة مدينة نصر بالقاهرة

أعلن ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن اجتياز محطات مياه الشرب بروض الفرج، الفسطاطو شبرا الخيمة ومحطة التبين ومحطة الأميرية ومحطة الروضة وشبكة مدينة نصر، اجراءات تقييم تجديد الحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأضاف رسلان، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

ومن جانبه، قال مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة لا تدخر جهدا في تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية؛ لضمان انتاج مياه شرب نقية تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.

وأشار الشيمي، إلى أن الشركة تعمل وفقا لمنهجية التطوير والتزام شركة مياه الشرب بالقاهرة باتباع اجراءات التشغيل النموذجية بمحطات مياه الشرب التابعة لها، من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الشيمي، أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وقال عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة، إنه تم الانتهاء من تأهيل 26 كم شبكات، و3 رافعات بمدينة نصر كمرحلة أولى، كما يتم الآن تجهيز محطتى مياه المعادى و المرج، وشبكات مياه عين الصيرة ومرحلة أخرى من شبكات مدينة نصر للحصول على شهادة TSM.