لافروف: السياسيون الغربيون ممن يتحدثون عن هزيمة روسيا في أوكرانيا لا يعرفون تاريخها

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن السياسيين الغربيين الذين يتحدثون عن "هزيمة روسيا" في أوكرانيا، لديهم معرفة سيئة بتاريخ روسيا.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن لافروف قوله اليوم الاثنين: "مرة أخرى نعيش مثل هذه الفترة في تاريخنا، إنهم يتحدثون عن أن روسيا يجب أن تُهزم وأنهم يجب أن ينتصروا على روسيا ويجعلوها تخسر في ميدان المعركة".

وأشار لافروف إلى أن "هناك محاولات من قبل الحكومات الغربية أو بعضها على الأقل، لتحفيز الميول المعادية للروس على المستوى الحياتي والتلاعب بالمشاعر السلبية والمخجلة، وهو أمر مثير للقلق".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "دول الغرب ستضطر للاعتراف بالواقع الذي يتهيأ على الأرض، كما سيضطر الغرب للاعتراف بأنه لا يمكن تضييق المصالح الحيوية الروسية والروس أينما كانوا، بلا عقاب".