قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لم يسأل الرئيس الصيني شي جين بينج عما إذا كانت بلاده ترغب في شراء أسلحة أمريكية.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما قال السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيرديو لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد إن ترامب أوضح لشي أن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة لدول في جميع أنحاء العالم.

وقال بيرديو، ردا على سؤال بشأن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان: "لقد سأل الرئيس شي بالفعل في مرحلة ما عما إذا كان يرغب في شراء بعضها".

وقال ترامب للصحفيين إنه "لم يسمع بهذا الأمر من قبل"، وإنه سيتعين عليه التحدث مع بيرديو.

وكانت بكين قد رفضت التعليق في وقت سابق يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون إن الصين تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وفقا لاحتياجاتها، مضيفا أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في العالم.

وقال مسؤولون في الحكومة الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" بعد بث مقابلة بيرديو إن واشنطن لا تعتزم بيع أسلحة للصين، حيث أشار أحد المصادر إلى أن ذلك سيكون مستحيلا من الناحية القانونية.

كما رفض المسؤولون توضيح ما إذا كان العرض المزعوم قد قُدم خلال زيارة شي إلى واشنطن الأسبوع الماضي أو خلال محادثات سابقة، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وقد تثير مبيعات الأسلحة إلى بكين مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما في شرق آسيا، حيث تتلقى عدة دول تتعرض لضغوط من الصين دعما عسكريا من واشنطن، وعلى رأسها تايوان.

وطالما أثار الدعم العسكري الأمريكي لتايوان غضب بكين، التي تعتبر الجزيرة الخاضعة لحكم مستقل جزءا من أراضيها، وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة.