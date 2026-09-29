إنقاذ 40 شخصا وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب غرب بورتوريكو

قال خفر السواحل الأمريكي يوم الاثنين إنه أنقذ ما لا يقل عن 40 شخصا في عرض البحر بعد انقلاب قاربهم على بُعد عدة أميال من جزيرة صغيرة غير مأهولة تقع غرب بورتوريكو.

وأوضح خفر السواحل أنه عُثر على شخصين متوفين، فيما أفاد ناجون بأن نحو 60 شخصا كانوا على متن القارب.

وكانت جهود الإنقاذ مستمرة حتى مساء الاثنين.

وقضى الناجون أكثر من 12 ساعة في المياه، قبل أن ترصدهم ظهر يوم الاثنين تقريبا سفينة كانت تمر بالقرب من جزيرة مونا، وأبلغت السلطات، ما ساعد في إنقاذ أربعة أشخاص في ذلك الوقت.

وقال خفر السواحل إن القارب البدائي انقلب في وقت متأخر من يوم الأحد عقب شجار أُصيب خلاله أشخاص بجروح خطيرة جراء استخدام ساطور، ما دفع المجموعة إلى القفز في المياه دون سترات نجاة.

ولم يتضح على الفور من أين جاء هؤلاء الأشخاص. وقالت متحدثة باسم خفر السواحل الأمريكي إنها لا تملك هذه المعلومات.

ولطالما سافر مهاجرون فرارا من الفقر والعنف من جزيرة هيسبانيولا، التي تتقاسمها هايتي وجمهورية الدومينيكان، إلى بورتوريكو وجزر أخرى، عبر ممر مونا البحري الخطير.