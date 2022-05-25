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أعلن الحساب الرسمي للبريميرليج عن فوز المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتوج كلوب بالجائزة رغم خسارته لقب الدوري لحساب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي حقق اللقب بفارق نقطة عن الريدز.

ووصل كلوب للنقطة 92 مع ليفربول بفارق نقطة عن المتوج باللقب نادي مانشستر سيتي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل كلوب فيها على الجائزة، حيث سبق وأن حقق الجائزة في موسم 2019 - 2020 حينما حقق لقب الدوري الإنجليزي بعد 30 عاما.