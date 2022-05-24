السفيرة الفرنسية ببيروت تؤكد استمرار دعم بلادها للبنان في الظروف الراهنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن جريو، تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار دعم بلاده للبنان خصوصا في الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون، بقصر الرئاسة ببعبدا بحضور المستشار السياسي في السفارة الفرنسية جان هيلبرون، حيث تم عرض العلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع الداخلية ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة، حيث عرض عون موقفه من التطورات الداخلية والتحديات المنتظرة على اكثر من صعيد.

وتطرق الحديث إلى المساعدات الفرنسية للبنان والتي كان آخرها دفعة من أوتوبيسات للنقل العام والتي استلمتها الحكومة اللبنانية أمس في ميناء بيروت.