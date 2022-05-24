 قائد الأسطول الخامس الأمريكي: نسعى لنشر 100 مركبة بحرية مسيرة في الخليج - بوابة الشروق
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قائد الأسطول الخامس الأمريكي: نسعى لنشر 100 مركبة بحرية مسيرة في الخليج

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 3:47 م

قال قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، اليوم الثلاثاء، إن الأسطول يسعى لنشر 100 مركبة بحرية مسيرة في الخليج بحلول صيف العام المقبل لزيادة القدرة على استطلاع المخاطر وسرعة التعامل معها.

وأضاف كوبر في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، أن العمل جار مع الشركاء الإقليميين للاستفادة من الأنظمة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "نحن نحاول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المزودة بالأشخاص لنضع المزيد من المراقبة على المياه في الخليج، حتى نتمكن من ردع الأنشطة، وفي حال وقعت سيكون لدينا قدرة أفضل على التعامل معها".

وأكد كوبر أن الهدف الأساسي أن يكون لدى الأسطول 100 مركبة بحرية مسيرة تقوم بدوريات في المنطقة وتمكنه من كشف المزيد من الأنشطة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا بالشراكة مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.


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