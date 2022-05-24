فريق دفاع طليقة جوني ديب يغير سير القضية في اللحظات الأخيرة

ذكرت عدة تقارير، أن الفريق القانوني للفنانة الأمريكية أمبر هيرد، طليقة الفنان الأمريكي جوني ديب، قرر عدم استدعاء ديب إلى المنصة لاستجوابه، فيما بدا أن الفريق قد حاد عن مسار القضية في اللحظة الأخيرة، ربما لكسب مزيد من الوقت في المحاكمة التي من المتوقع انتهائها هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة "ديدلاين" الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يخوض جوني ديب، ممثل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، جولة ثانية من الاستجواب من قبل محامي هيرد يوم الاثنين، ولكن بحلول منتصف النهار قال فريق هيرد إنهم غيروا رأيهم، بدون تفسير لذلك.

ويقاضي ديب، زوجته السابقة هيرد مقابل 50 مليون دولار بعد أن كتبت مقالا افتتاحيا عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست اتهمته فيه أنها ضحية للعنف المنزلي، فيما لم تذكر اسمه في المقال مباشرة.

ولا يزال من المتوقع أن يُحضر محامو ديب العديد من الشهود البارزين في الأيام الأخيرة من المحاكمة لتدعيم موقفه، بما في ذلك صديقته السابقة، عارضة الأزياء كيت موس.

وأعربت مورتني لوف المغنية الأمريكية سابقا، 57 عاما، عن دعمها للمثل الأمريكي المشهور جوني ديب، يوم الاثنين، في ظل المحاكمة التي تجري بينه وبين طليقته أمبر هيرد في قضية متعلقة بالعنف الأسري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت لوف مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تدافع عن النجم العالمي جوني ديب، قائلة إنه أنقذ حياتها في عام 1995 عن طريق إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، عندما تناولت جرعة زائدة في ملهى ليلى، بعد عام واحد فقط من انتحار زوجها قائد فرقة النيرفانا الموسيقية كورت كوبين.

• تفاصيل القضية

يواصل ديب، خوض معركته القضائية مع طليقته آمبر هيرد في قاعة محكمة فرجينيا، حيث يقاضيها مقابل 50 مليون دولار على مقال رأي كتبته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست اتهمته فيه بممارسة العنف الزوجي ضدها وضربها وإحداث إصابات جسدية لها، قائلا إنها هي من تعدت بالضرب ليه، مثبتا ذلك بتسجيل صوتي لها.

وعلى الجانب الآخر، ترد هيرد على ادعاءات جوني، وتطالبه بدفع 100 مليون دولار كتعويض، حيث تتهم ديب بالاعتداء عليها جنسيا في أعقاب مشادة بينهما بسبب الكحول، بينما كانا متزوجين، فيما أثرت تلك الادعاءات آنذاك على مستقبل جوني ديب الفني لسنوات.

ويتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم، القضية الفنية الأشهر، بين جوني ديب وطليقته.