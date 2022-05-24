الأردن: تهريب ممنهج للمخدرات على الحدود مع سوريا تقوده تنظيمات مدعومة خارجيا

قال مدير الإعلام العسكري بالأردن العقيد مصطفى الحياري إن القوات المسلحة تواجه حاليا "حرب مخدرات" على الحدود الشمالية الشرقية للأردن.

وقال، في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية، :"التهريب ممنهج وتقوده تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية".

ولفت إلى ما سبق أن تحدث عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن الفراغ الذي تتركه حاليا روسيا، خصوصا في الجنوب السوري، تملؤه إيران من خلال أدواتها.

وتطرق الحياري للأزمات في دول الجوار التي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الإرهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية. وقال :"الدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي، وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وأيضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الإرهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة".

وتابع بالقول : "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية هو التنظيمات الإيرانية، وهذه التنظيمات هي أخطر؛ لأنها تأتمر بأجندات خارجية، وتستهدف الأمن الوطني الأردني".