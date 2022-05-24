 مسؤول أممي: اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أممي: اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف مطلع الأسبوع المقبل

جنيف - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 10:05 ص

أكد المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون، أن اجتماع اللجنة الدستورية سينعقد في جنيف في 28 مايو الجاري، حيث سيكون هناك 15 عضوا من المجتمع المدني، و15 عضوا من الحكومة، و15 من أعضاء المجلس الوطني المعارض.

وأعرب المبعوث الأممي -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع المقبل إيجابيا، للمساعدة على المضي قدما بشأن بعض تدابير بناء الثقة التي ستكون مفتاحا أيضا لمزيد من التنفيذ فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2254.

وأشار "بيدرسون" إلى أن اللجنة الدستورية تعمل وفق اختصاصاتها التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة، وأن الأمم المتحدة تتمسك بهذه المبادئ.

يُشار إلى أن المبعوث الأممي قد زار سوريا مؤخراً والتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وناقشا مجموعة من القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الجسيمة التي تؤثر على الشعب السوري.

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