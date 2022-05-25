مقتل 14 طفلا ومعلما في إطلاق نار بتكساس

لقى 14 طفلاً مصرعهم بالإضافة إلى المُدرّس، إثر إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بمدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، وفق حاكم في الولاية.



ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مستشفى أوفالد ميموريال قولها إنها استقبلت 14 طفلا ومدرس من سيارات الإسعاف والحافلات لتلقي العلاج".



وأعلن الحاكم في تكساس أنه تم مطلق النار قد قتل بعد إلقاء القبض عليه.



وكانت مدرسة روب الابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس، قد أعلنت عبر تويتر اليوم، بوقوع حادث إطلاق نار من قبل مسلح داخل مبنى المدرسة، موضحة أنها أغلقت أبوابها بعد وقوع إطلاق النار، وطلبت من العامة البقاء بعيدا.