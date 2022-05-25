 مقتل 14 طفلا ومعلما في إطلاق نار بتكساس - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

مقتل 14 طفلا ومعلما في إطلاق نار بتكساس


نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 11:52 م
لقى 14 طفلاً مصرعهم بالإضافة إلى المُدرّس، إثر إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بمدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، وفق حاكم في الولاية.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مستشفى أوفالد ميموريال قولها إنها استقبلت 14 طفلا ومدرس من سيارات الإسعاف والحافلات لتلقي العلاج".

وأعلن الحاكم في تكساس أنه تم مطلق النار قد قتل بعد إلقاء القبض عليه.

وكانت مدرسة روب الابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس، قد أعلنت عبر تويتر اليوم، بوقوع حادث إطلاق نار من قبل مسلح داخل مبنى المدرسة، موضحة أنها أغلقت أبوابها بعد وقوع إطلاق النار، وطلبت من العامة البقاء بعيدا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك