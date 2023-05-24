القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه

قرّر القضاء اللبناني اليوم الأربعاء، منع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، من السفر بعد استجوابه، وفق ما أفاد مسئول قضائي لوكالة «فرانس برس»، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وبحسب ما نشره موقع «LBC» اللبناني، مساء الأربعاء، قال المسئول إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، قرر بعد استجواب «سلامة» تركه رهن التحقيق، ومنعه من السفر، وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

وأضاف أنه «أرسل تقريراً تضمّن محضر الجلسة الى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي».

وأفاد الموقع بأن «سلامة»، طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه إلى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان، وذلك في خبر عاجل.