الكنيست يصادق على الميزانية العامة الإسرائيلية للعامين 2023 و2024 ونتنياهو: مستمرون لـ4 سنوات جيدة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح الأربعاء، على الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024 وعلى قانون التسويات، بالقراءات الثلاث، بعد مُناقشات في الكنيست استمرت طوال الليل، وغرد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مُعلنًا النصر واستمرار حكومته لـ"أربع سنوات جيدة"، حسب تعبيره.

وبمصادقة الكنيست على الميزانية نهائيًا، تكون حكومة نتنياهو، قد ضمنت حالة من "الاستقرار الداخلي"، بعد خضوع نتنياهو لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بابتزازه للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.

واستمرت المناقشات للمصادقة على الميزانية 35 ساعة (حسب صحيفتي كالكليست وجلوبس الإسرائيليتين الاقتصاديتين) اللتين أعلنتا بد المناقسات الليلة الماضية، وتم التصويت على قوانين التسويات والميزانية، التي تشمل أيضا قانون المستوطنات الذي تم بموجبه الموافقة على عدد من الإصلاحات، مثل إنشاء صندوق ضريبة الأملاك المثير للجدل.

وصوت لصالح قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء الكنيست (يمثلون أحزاب الائتلاف بالكامل)، مُقابل معارضة 56 من أعضاء الكنيست، حيث لوحظ تجند جميع أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحكومي لجلسات المناقشات والتصويت، مع عدم تغيب أحد عن الائتلاف أو من المعارضة خلال المصادقة النهائية على مشروع الميزانية.

وتبلغ الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل، علما أن الحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الكنيست، ففي العام المقبل ستزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 14 مليار شيكل من هذه المبالغ ستمنح إلى أحزاب الائتلاف الحكومي، وستكون ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 77 مليار شيكل هذا العام، ونحو 82 مليار شيكل العام المقبل، وميزانية وزارة الأمن حوالي 63 مليار شيكل ونحو 64 مليار شيكل بالعام 2024، بينما ميزانية وزارة الصحة ستكون حوالي 44 مليار شيكل عام 2023 و50 مليار شيكل عام 2024.

ويذكر أنه تم المصادقة أيضا على قانون التسويات، الذي يتضمن بحسب وزير المالية بتسلئيل سموترتيش: "تدابير لتسريع النمو والازدهار، ورفع مستوى المعيشة"، حيث يركز على خمسة أهداف رئيسية: تسريع البنية التحتية والتعامل مع سوق الإسكان والعقارات، وزيادة المنافسة والحد من المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، والحد من البيروقراطية لقطاع الأعمال والمواطنين، وترشيد القطاع العام، بينما شطبت الأقسام التي كان من المفروض أن تحارب غلاء المعيشة.

وفي أعقاب المصادقة النهائية على الميزانية العامة، احتفل أعضاء الكنيست عن الائتلاف، وفي حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي غرد نتنياهو ونشر علامة النصر، مُستذكرًا الأهداف التي حددها لنفسه: "لقد فزنا في الانتخابات، وصادقنا على الميزانية. نحن مستمرون لمدة أربع سنوات جيدة".

ونشر نتنياهو صورة له ولأعضاء التحالف الآخرين المجتمعين حول طاولة الحكومة في الكنيست، وشكرهم بقوله: "شكرا جزيلا لكم جميعا"، فيما غرد رئيس الائتلاف أوفير كاتس، ونشر صورة له مع نتنياهو ووزير المالية سموتريتش، وكتب: "لقد فعلنا ذلك، لقد تم المصادقة على ميزانية 2023-2024، خبر مهم بالنسبة لإسرائيل. 530 عملية تصويت بشأن الميزانية، لا خسارة".