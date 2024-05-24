ديوكوفيتش يفوز على جريكسبور ويتأهل لنصف نهائي بطولة جنيف

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واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، تحضيراته لرولان جاروس، بفوز جديد في بطولة جنيف المفتوحة للتنس، على حساب الهولندي تالون جريكسبور، بمجموعتين دون رد.

ولم يجد المصنف الأول عالميا، صعوبة كبيرة في حسم اللقاء، خلال ساعة و18 دقيقة بنتيجة 7-5 و6-1.

وواصل نوفاك ديوكوفيتش تفوقه التام على منافسه الهولندي الشاب، للمرة الرابعة على التوالي.

ومن أجل مقعد في النهائي للمرة الأولى، سيلتقي نوفاك في المربع الذهبي مع التشيكي توماس ماتشاك، الذي تأهل على حساب الأمريكي أليكس ميشيلسن بالفوز بمجموعتين دون رد أيضا بواقع 6-3 و7-6 (7-2).

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين ديوكوفيتش وماتشاك، حيث كانت الأولى العام الماضي في بطولة دبي المفتوحة، وانتهت لصالح النجم الصربي.

يذكر أن نصف النهائي الآخر سيجمع بين الإيطالي فلافيو كوبولي، والفائز من مواجهة النرويجي كاسبر رود والأرجنتيني سيباستيان بايز.