السفيرة الأمريكية المنتهية ولايتها في برلين تشيد بالمساعدات الألمانية لأوكرانيا

أشادت السفيرة الأمريكية المنتهية ولايتها في برلين أيمي جوتمان بدعم ألمانيا لأوكرانيا، مؤكدة في ذلك موقفها الداعم للمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقالت جوتمان /74 عاما/ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إن ألمانيا تقدم بعد الولايات المتحدة أكبر قدر من المساعدات لأوكرانيا، كما استقبلت أكثر من مليون لاجئ من هناك، وأضافت: "أنا سعيدة وفخورة بأن الولايات المتحدة لديها مثل هذا الحليف القوي. ويجب على الألمان أن يفخروا بالتزامهم تجاه أوكرانيا".

كما أشادت جوتمان صراحة بالتزام المستشار الألماني تجاه أوكرانيا، وقالت: "لقد أعطى المستشار شولتس كلمته بأنه سيدعم أوكرانيا بأفضل ما في وسعه. وقد حافظ على كلمته".

كما تحدثت جوتمان، التي تغادر ألمانيا هذا الصيف لأسباب شخصية، عن "صداقة شخصية" بين شولتس والرئيس الأميركي جو بايدن، وقالت: "كلاهما متفقان تماما على القيام بكل ما هو ضروري من أجل أوكرانيا. لكنهما متفقان أيضا على الحد من المخاطر وتجنب التصعيد".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها منذ أكثر من عامين ضد حرب روسية باستخدام أسلحة ومساعدات مالية غربية.

وفيما يتعلق بالعلاقة الثنائية بين برلين وواشنطن، قالت جوتمان: "هناك عدد قليل من الدول التي يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليها بهذا النحو".

وتشغل الأستاذ الجامعية السابقة في العلوم السياسة منصب سفيرة الولايات المتحدة في برلين منذ فبراير 2022. وتحمل جوتمان، الفائزة بالعديد من الجوائز العلمية، أصولا ألمانية-يهودية، وكانت رئيسة سابقة لجامعة بنسلفانيا المرموقة لسنوات عديدة.