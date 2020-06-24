قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «فيروس كورونا سيظل يطاردنا بنفس القوة، لكن إن لم نلتزم ربما سنضطر للرجوع عن قرارات الفتح التدريجي».

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المُذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الحكوموة تعمل وفق تطور الوباء على أرض الواقع، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على نسبة حالات كورونا الحرجة.

وذكر أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تجتمع حوالي مرتين خلال الأسبوع الواحد، للنظر في الوضع الوبائي على أرض الواقع، لمتابعة الإجراءات التي تساهم في توفير الأسرة والمستشفيات، من أجل مواكبة الزيادة في إصابات كورونا الجديدة.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.