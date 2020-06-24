 كارتيرون: تنازلت عن 50 % من راتبي احتراما للزمالك - بوابة الشروق
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كارتيرون: تنازلت عن 50 % من راتبي احتراما للزمالك

تصوير - إسلام صفوت
تصوير - إسلام صفوت
محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 11:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 11:46 م

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تنازله عن نسبة من راتبه في عقده مع الفريق الأبيض، احتراما للنادي في ظل الظروف الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال كارتيرون لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس" : لم يحدث أي مشكلة في تجديد عقدي مع الزمالك، فقط ظروف فيروس كورونا عطلت المقابلة مع مسؤولي الزمالك وعلاقتي معهم رائعة".

وأضاف :"تنازلت عن 50% عن راتبي في 4 أشهر مع الزمالك بسبب احترامي لكل الأشخاص المتضررة من الفيروس واحترامي لنادي الزمالك". 

جدير بالذكر، أن المدرب الفرنسي كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك لموسم جديد، بعد النجاح الكبيرالذي قدمه مع الفريق الأبيض بتتويجه ببطولتي السوبر الإفريقي، والمصري على حساب الغريم الأهلي.


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