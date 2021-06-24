الإعدام بحق 13 من عناصر داعش في العراق

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بإعدام 13 من عناصر تنظيم داعش؛ لإدانتهم بقضايا إرهابية في العراق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحفي، أن "الهيئة الثالثة محكمة جنايات الكرخ ببغداد أصدرت حكما بالإعدام، وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، بحق 13 مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن "الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان عام 2019، كما أطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم".

وشهدت الأيام الماضية إصدار قرارات قضائية في بغداد ومحافظة صلاح الدين بعقوبة الإعدام بحق مدانيين من تنظيم داعش لتورطهم بقضايا إرهابية في البلاد.