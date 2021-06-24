كوريا الجنوبية تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 153 ألفا و155 إصابة.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 576 عدوى محلية و34 إصابة وافدة من الخارج، مشيرة إلى شفاء 409 حالات من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 144 ألفا و788حالة، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2008 حالات.

وأشارت إلى أن إجمالي من تلقوا جرعاتهم الأولى لقاح كورونا 15 مليونا و150 ألفا و121 شخصا، بنسبة 29.5% من سكان كوريا الجنوبية.