الصحة العالمية: ننتظر ظهور متحورات لكورونا نتيجة للتنقل بين البلدان المختلفة

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن ظهور متحورات لفيروس كورونا من الأوضاع المنتظرة، طالما أن الفيروس ينتقل بين البلدان والشعوب ستظهر متحورات جديدة باستمرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي لمنظمة الصحة الذي عُقد اليوم خميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آخر مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط، وترتيبات موسم الحج والعمرة في ظل الجائحة.

وأضافت الحجة: "أن متحور دلتا هو الأكثر انتشارًا وقدرة على الإصابات، ولا يوجد أي دليل حتى الآن بحدوث وفيات بسبب الإصابة بمتحور دلتا بعد تلقي اللقاحات ولكن هناك نسبه أكبر في دخول المستشفى للمتلقيين باللقاحات".

وأكدت أن فاعلية اللقاحات ضد هذه المتحورات ما زالت قائمة وأنه لا دليل حتى الآن عن وجود متحور "دلتا بلس" وكلما سجل هو تغير بسيط بالهند لا يرتقي للإعلان عن كونه متحورا جديدا.



