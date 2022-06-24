الهند ترسل فريقا فنيا إلى كابول لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية في أعقاب زلزال أفغانستان

قالت الهند إنها أرسلت فريقا فنيا إلى العاصمة الأفغانية كابول لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل ألف شخص وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية قولها في بيان إنه تم نشر الفريق إلى سفارتها في العاصمة الأفغانية، حيث إن السفارة كانت شاغرة منذ تولي حركة طالبان مقاليد الحكم في البلاد في أغسطس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم إرسال الفريق لمراقبة وتنسيق جهود الأطراف الفاعلة المتعددة عن كثب من أجل إيصال فعال للمساعدات الإنسانية في إطار مواصلة الانخراط مع الشعب الأفغاني.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بشأن الفريق الفني أو المواد الإغاثية التي تم إرسالها إلى أفغانستان.