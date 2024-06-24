 وزير النقل اللبناني: إسرائيل تشوش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط منذ 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير النقل اللبناني: إسرائيل تشوش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط منذ 7 أكتوبر


نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 9:31 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 9:31 م

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إن إسرائيل تمارس الخرق الجوي بشكل مستمر في الأجواء اللبنانية، وبخاصة مطار رفيق الحريري في بيروت.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تعمل إسرائيل على التشويش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط وليس في الأجواء اللبنانية فقط.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن حذر من ذلك وقال إنه يسبب مشكلات في سلامة الطيران والطائرات وليس الطائرات التي تهبط في لبنان أو تقلع منه.

وتابع: «انتقلنا من الخروقات الجوية عبر الطائرات إلى حرب نفسية للنيل من سمعة مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت والنيل من سمعة لبنان في مرفق من أهم مرافقه وهو المطار».

 


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