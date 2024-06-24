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اعترف رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن الوضع على الجبهة صعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.



وقال بودانوف في مقابلة مع صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر"، إن "الأخبار السيئة هي أن الوضع صعب للغاية وسيظل كذلك لمدة شهر واحد على الأقل ولن يصبح أسهل".

وفي الوقت نفسه أكد أنه يعارض مفاوضات السلام مع روسيا.

وفي شهر مايو، صرح بودانوف أنه على خلفية الوضع الصعب في منطقة خاركوف، وصلت نسبة الاحتياط بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إلى الحد الأدنى.

وفي بداية يونيو الجاري أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر صيرسكي، أن الوضع صعب في اتجاهات كوراخوفسك وكوبيانسك وخاركوف، وكذلك في اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أكثر من مرة أن القوات الروسية تواصل تحسين مواقعها وتعزيزها والسيطرة على مناطق جديدة.