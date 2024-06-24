كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن مقترح الصفقة الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب والذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه.

وقال الصحفي الإسرائيلي إن نتنياهو أعرب عن استعداده لصفقة جزئية لإعادة بعض الأسرى قبل استئناف الحرب من جديد، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

في السياق ذاته، أصدرت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بيانا استنكرت فيه بشدة تراجع نتنياهو عن مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت العائلات في بيان: "نشجب بشدة تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل"، مضيفة أن "حديث نتنياهو يعتبر تخلياً عن 120 مختطفا ويضر بالواجب الأخلاقي لإسرائيل تجاه مواطنيها".

وشددت العائلات الإسرائيلية على أن "انتهاء الحرب دون استعادة المختطفين فشل قومي غير مسبوق".

من جانبه، قال مكتب نتنياهو ردا على بيان عائلات الأسرى: "حماس هي التي تعارض الصفقة، وليس إسرائيل. لقد أوضح رئيس الوزراء نتنياهو أننا لن نغادر غزة حتى نعيد جميع المختطف".

في المقابل، نقل موقع "واللا" العبري عن مسئول مطلع على المفاوضات قوله إن "تصريحات نتنياهو تتسبب بضرر كبير لاحتمال التوصل إلى صفقة".

وقال نتنياهو عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل أسرى مع حماس، قائلاً: "أنا مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من الرهائن وهذا ليس سرا"، وذلك في تراجع عن المقترح الذي عرضه بايدن، وادعت واشنطن أنه مقترح إسرائيلي، وحملت حركة حماس مسئولية إفشاله.

وكان الرئيس الأمريكي قد عرض في وقت سابق مقترحا للهدنة في قطاع غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.