ستارمر: اتفاق وقف النار بين إيران وإسرائيل فرصة لتحقيق الاستقرار الذي يحتاجه الشرق الأوسط بشدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

واعتبر في منشور على منصة إكس، أن الاتفاق يشكل فرصة من أجل تحقيق الاستقرار الذي يحتاجه الشرق الأوسط بشدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "يجب استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل".

وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، مضيفا: "الآن يتعين العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل على إيجاد حل دائم".

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وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.