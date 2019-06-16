وزيرة التجارة الكورية الجنوبية تزور واشنطن لطلب الدعم في النزاع التجاري مع اليابان

وصلت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونج هي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء في زيارة تستغرق خمسة أيام، لطلب الدعم والوساطة الأمريكية ضد القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية مؤخرا على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من المواد فائقة التكنولوجيا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاربعاء.

وقالت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية للصحفيين في تصريحات أدلت بها في مطار "دالاس" الدولي إنها تعتزم لقاء مجموعة متنوعة من مسؤولي التجارة والاقتصاد الأمريكيين لشرح هذه القضية، وأيضا لتوضيح موقف سول الذي يتمثل في أن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية لا تؤثر فقط على كوريا الجنوبية، لكنها تؤثر أيضا على الولايات المتحدة وعلى كل العالم.

يذكر أن وزيرة التجارة الكورية الجنوبية هي أول مسؤول كوري جنوبي كبير يزور الولايات المتحدة منذ يوم 4 يوليو عندما قررت طوكيو تشديد الرقابة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد أساسية تستخدمها الشركات الكورية في إنتاج الرقائق وشاشات العرض.