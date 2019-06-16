مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي: الصين «تتسلل» نحو الهيمنة

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، كريستوفر راي، أمام مجلس الشيوخ إن الصين منخرطة في جهود كاسحة للتسلل إلى الهيمنة الاقتصادية على العالم، حيث إن هناك أكثر من ألف تحقيق حاليا حول سرقات متعلقة بالملكية الفكرية "تشير جميعها، تقريبا، للصين".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن رأي أخبر الجنة القضائية لمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء إنه "ليس هناك دولة تمثل تهديدا استخباراتيا مضادا على بلادنا حاليا أكثر من الصين"، مشيرًا إلى أن بكين تحاول "التسلل صعودا إلى السلم الاقتصادي على حسابنا".

وقال راي: "هذا تهديد عميق ومتنوع وواسع النطاق ومزعج ... إنه يؤثر أساسا على كل صناعة في بلادنا".

واستنكرت الصين الشكاوى الأمريكية المتعلقة بسرقات الملكية الفكرية والعمليات الاستخباراتية المضادة التي تستهدف الشركات الأمريكية، واصفة هذه الاتهامات بأنها أدوات في حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية مع بكين.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج اليوم الأربعاء تعليقات وراي، ووصفتها بأنها اتهامات "لا أساس لها". وقالت: "إننا لا نسرق ولا نسطو نسرق ولا نكذب"، في اقتباس لتعليق ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في وقت سابق هذا العام لوصف فترة توليه منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي.آي.إيه).