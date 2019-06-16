الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر في أنحاء ألمانيا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، من موجة حر في جميع أنحاء ألمانيا.

وقال متحدث باسم الهيئة: "في الشرق، يتعلق الأمر إلى حد كبير بتحذير من الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثانية في الغرب والجنوب".

وتحذر الهيئة من موجة حر أيضا في المناطق الواقعة على حافة جبال الألب والمطلة على الساحل، وقال المتحدث: "هذا أمر نادر الحدوث للغاية... على المتضررين من الحر، الذين يبحثون عن متنفس بارد، الصعود إلى مرتفعات لا تقل عن 1500 متر. وبالطبع قمة تسوجشبيتسه الجبلية هي المنطقة الأبرد في ألمانيا".

وبحسب البيانات، تمتد هذه التحذيرات على مدار الفترة من الساعة الحادية عشر صباح اليوم حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس (التوقيت المحلي).

كما حذرت الأرصاد من مستويات مرتفعة للأشعة فوق البنفسيجية جنوبي البلادج.

وتُطلق الأرصاد التحذير من الدرجة الثانية عندما تسود أجواء طقس بالغة السخونة طوال النهار، والتي تفوق فيها حينها درجة الحرارة الظاهرية 38 درجة مئوية. بينما تطلق الأرصاد التحذير من الدرجة الأولى عندما تكون دراجات الحرارة الظاهرية عند 32 درجة مئوية أو أكثر خلال فترة الظهيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحرارة الظاهرية تختلف عن درجة حرارة الهواء، حيث يشمل قياس الحمل الحراري بجانب درجة حرارة الهواء، رطوبة الهواء والرياح والأشعة فوق البنفسيجية.

ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة الهواء إلى قيم قصوى اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات الأرصاد، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في منطقة راينلاند وولاية زارلاند غربي ألمانيا إلى 40 درجة مئوية. وقد تصل درجة الحرارة في مدينة فولكلينجن بولاية زارلاند إلى 3ر40 درجة مئوية، لتسجل بذلك نفس الرقم القياسي الذي سجلته مدينة كيتسينجن البافارية عام 2015 في درجة حرارة الطقس على مستوى ألمانيا.