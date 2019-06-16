أعرب الفنان أحمد رزق، عن سعادته بتكريم مؤسسة «الأهرام» له على دوره في فيلم الممر، قائلًا: «وجودي في مؤسسة عريقة مثل مؤسسة الأهرام يعني لي الكثير، والمواطن العادي يدرك قيمة هذه المؤسسة».



وقال في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن هذا التكريم يضع مسؤولية كبيرة على أكتافنا، مثل المسؤولية الكبيرة التي وضعها رد الفعل على فيلم «الممر»، معقبًا: «أتمنى من ربنا نكون قد المسؤولية ونقدر نقدم أعمال تنال إعجاب الجمهور».



ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.

يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وأحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.



