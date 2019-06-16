لوجيتك السويسرية تعدل سلاسل توريداتها لتجنب تداعيات النزاع التجاري بين الصين وأمريكا

قال "براكين داريل" الرئيس التنفيذي شركة التكنولوجيا السويسرية "لوجيتك إنترناشيونال" إن الشركة تجنبت الآثار الكبيرة للتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين على أنشطتها من خلال توقع المشكلات المحتملة مع الموردين، مضيفا أن الشركة غيرت سلسلة توريداتها وزادت أسعارها في الولايات المتحدة ولكن العملاء لم يشعروا حتى الآن بتأثير ملموس لمثل هذه التوترات، لكن الشركة ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا السياق.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "لوجيتك" كانت قد أعلنت في وقت سابق زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام المالي بنسبة 6% سنويا إلى 644 مليون دولار وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم.



في الوقت نفسه ارتفع سعر سهم الشركة في تعاملات اليوم بورصة زيوريخ للأوراق المالية بنسبة 8ر4% وهي أكبر زيادة يومية للسهم خلال ستة أشهر.



وقال "داريل" إن "لوجيتك" تواصل السعي لعقد صفقات استحواذ من مختلف الأحجام بما في ذلك الصفقات التي قد تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات، مضيفا "نستخدم الاندماجات والاستحواذات لتسريع وتيرة الأشياء التي نقوم بها أو تحسينها".