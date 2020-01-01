 بالصور.. مشاجرة بين لاعبي سان جيرمان وسانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا - بوابة الشروق
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بالصور.. مشاجرة بين لاعبي سان جيرمان وسانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 11:32 م

تشاجر لاعبو باريس سان جيرمان مع لاعبي سانت إيتيان، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الجمعة، في نهائي كأس فرنسا.

واشتبك لاعبو الفريقين بعد تعرض كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الكاحل خلال الشوط الأول من المباراة، جراء تدخل قوي من لويك بيرين قائد سانت ايتيان في الدقيقة 26، وطرد بيرين بسبب المخالفة. ويلعب مبابي دورا محوريا مع سان جيرمان الساعي للفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.

ويواجه بطل الدوري الفرنسي منافسه أولمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة وتنتظره أيضا مواجهة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا الشهر المقبل.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة نهائي كأس فرنسا بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار داسيلفا


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