وزير الصحة الألماني يدعو إلى توخي الحذر بعد فتح باب السفر

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان بعد عودة حركة السياحة والسفر ورفع معظم القيود عليها إلى مراعاة عوامل الحماية من نقل عدوى فيروس كورونا حتى لو ثبت بالفحص عدم الإصابة بها.



وقال شبان اليوم الجمعة في برلين: "الفحص المعملي ليس شهادة بالانطلاق الحر، وإنما هو دائما مجرد بيان لحظي لحالة صاحبه".



وكان وزراء الصحة في الحكومة والولايات الألمانية قرروا من قبل أن جميع المسافرين العائدين من مناطق الخطر يمكنهم إجراء الفحوص المطلوبة لكشف عدوى كورونا بصورة مجانية في ألمانيا.



وقال شبان: "السلوك العاقل واليقظة يظلان أمرين لا غنى عنهما".



وأوضح شبان قائلا: "تبين أعداد الإصابة بالعدوى حاليا أننا ما نزال في خضم جائحة كورونا"، وأن زيادة حركة السفر ترفع من مخاطر نقل مزيد من حالات العدوى ثانية إلى ألمانيا.



وأضاف شبان: "من ثم تكمل الحكومة استراتيجية الفحوص التي تتم على مستوى الوطن، بحيث يتم فحص جميع العائدين من السفر خلال ثلاثة أيام من عودتهم"، مشيرا إلى أن العائدين من مناطق الخطر يجب فحصهم على الفور داخل المطار.