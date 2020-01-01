أمريكا تعتقل باحثة صينية هاربة كانت مختبئة في قنصلية بلادها

أفاد مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية باعتقال باحثة صينية هاربة كانت مختبئة في قنصلية بكين في سان فرانسيسكو، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة، ولم تتضح بعد ملابسات إلقاء القبض على الباحثة الصينية، وما إذا كانت قد استسلمت من تلقاء نفسها، أو أنه تم إلقاء القبض عليها خارج القنصلية.

وأعلنت الوزارة أمس الخميس، أنها اتهمت أربعة باحثين صينيين بالاحتيال للحصول على التأشيرات بإخفاء علاقاتهم بجيش التحرير الشعبي الصيني عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب في الولايات المتحدة .

وصرح مسؤول بوزارة العدل للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الجمعة، " إن إحدى هؤلاء الأشخاص كانت هاربة من العدالة حتى الليلة الماضية بعد أن لجأت إلى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو " .

وأضاف المسؤول إن "المتهمة محتجزة وأتوقع أنها ستمثل للمرة الأولى أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم".

وقال المسؤول إن التهم الموجهة إليها تقع في منطقة ساكرامنتو في شرق كاليفورنيا، إلا إنها اعتقلت في المنطقة الشمالية في سان فرانسيسكو.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اعتقل بالفعل الثلاثة الآخرين.

وقال المسؤول إن الباحثين الأربعة هم " صورة مصغرة لشبكة أوسع " من حاملي التأشيرات المشتبه في أن لهم انتساب غير معلن إلى الجيش الصيني في أكثر من 25 مدينة أمريكية . وقد تم دعم الشبكة من خلال القنصليات الصينية في البلاد .