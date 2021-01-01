أشرف زكي ينفي وفاة دلال عبدالعزيز

الأكثر قراءة
قرار حكومي جديد بزيادة أسعار البنزين 25 قرشاً وتثبيت سعر السولار والمازوت
سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار صومالي
أولمبياد طوكيو.. ميدو ينتقد الزي الرسمي للاعبات البعثة المصرية
بعد رفع أسعار البنزين.. محافظة القاهرة: لا زيادة في تعريف الأجرة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
أؤيد
أرفض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأخبار التي تداولت عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.
وقال أشرف زكي في تصريح خاص ل"الشروق": خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز كاذب، وأنها لازالت في المستشفى".