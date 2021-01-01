أشرف زكي ينفي وفاة دلال عبدالعزيز

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نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأخبار التي تداولت عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص ل"الشروق": خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز كاذب، وأنها لازالت في المستشفى".