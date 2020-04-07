احتجاجات في جنوب لبنان بسبب فقدان مادة المازوت وانقطاع التيار الكهربائي

قطع عدد من المواطنين اللبنانيين الغاضبين، مساء اليوم السبت، عددا من الطرقات في جنوب لبنان، احتجاجاً على نفاد مادة المازوت وإطفاء المولدات الخاصة التي تولّد الطاقة الكهربائية.

وأقدم عدد من أهالي بلدة حبوش (قضاء النبطية جنوب لبنان) على قطع اوتوستراد النبطية–الزهراني احتجاجاً على التقنين القاسي لمولدات الكهرباء الخاصة ودخول البلدة في العتمة. وطالبوا بتأمين مادة المازوت للمولدات.

وحصل إشكال، أثناء قطع اوتوستراد النبطية – الزهراني، حسبما أفادت قناة "الجديد" المحلية، تخلله إطلاق نار وظهور مسلح لشبان في المنطقة.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، أقدم عدد من المواطنين الغاضبين على قطع الطريق بمستوعبات النفايات، وأضرموا النيران فيها، احتجاجاً على فقدان مادة المازوت وزحف العتمة الشاملة إلى منازلهم ومصالحهم.

كما أقدم عدد من أهالي مدينة صيدا القديمة على قطع الاوتوستراد البحري بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وتوقف مولدات الكهرباء الخاصة بسبب نفاد مادة المازوت لدى أصحابها.

ويعمل الجيش على إعادة فتح الاوتوستراد.

وكان أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء في عدد من المناطق قد حذّروا قبل أيام من الوصول إلى العتمة بسبب عدم قدرتهم على تشغيل مولداتهم لنفاد مادة المازوت.

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان تتخذ إجراءات احترازية منذ أشهر عدّة، وتقنن بإنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحدّ الأدنى لفترة أطول.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.

واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قراراً بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لأكثر من 8 ساعات في اليوم بسبب نفاد مادة المازوت، وبعضهم أطفأ المولدات بشكل نهائي.