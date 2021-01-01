 5494 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والحصيلة تتخطى 575 ألف حالة - بوابة الشروق
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5494 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والحصيلة تتخطى 575 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 7:06 م

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، 5494 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا المستجد، و1604 حالات شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 575 ألفا و162 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و559 حالة بنسبة 1.7%، والشفاء إلى 542 ألفا و78 حالة بنسبة 94.2%.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 11 مليونا و728 ألفا و171 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و794 ألفا و265 شخصا.

 

 

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