سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، 5494 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا المستجد، و1604 حالات شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 575 ألفا و162 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و559 حالة بنسبة 1.7%، والشفاء إلى 542 ألفا و78 حالة بنسبة 94.2%.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 11 مليونا و728 ألفا و171 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و794 ألفا و265 شخصا.