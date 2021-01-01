الحجرف يؤكد دور مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

(د ب أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف أن المجلس لعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلم والأمن في المنطقة والعالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت.

وفي هذا الصدد، قال الحجرف إن: "المجلس انخرط خلال السنوات الأربعين الماضية بشكل بنّاء مع المجتمع الدولي، وأوفى بالتزاماته في مكافحة الإرهاب وتبني سياسة طاقة مسؤولة ومتوازنة للغاية تأخذ في الحسبان مصالح كلٍّ من المنتجين والمستهلكين، كما استجاب للنداءات الإنسانية والإنمائية اللازمة".

وأضاف الحجرف خلال مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الحادية عشرة -الذي ينظمه عن بعد مركز الخليج للأبحاث وجامعة كامبريدج- أن دول المجلس تسعى لتنفيذ خطط تنمية وطنية تركز على تنمية رأس المال البشري والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستويات المعيشة الجيدة والتطوير الشامل للبُنى التحتية لدعم خطط التنمية.

وشدد الحجرف على أن مجلس التعاون يقف بحزم لدعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن أشد الداعين إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو الأمر المؤسف الذي لم تلتزم به إيران في سلوكها لزعزعة استقرار المنطقة، ناهيك عن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعمها للميليشيات، وهو ما يجب أن تتضمنه محادثات فيينا التي يجب أن لا تكون مقصورة على إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد الحجرف عزم دول المجلس على مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية وحماية المصالح الوطنية، ومواصلة الجهود المشتركة في تنفيذ الخطط من أجل مستقبل أفضل لدول المجلس والمنطقة كافة.