دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الناخبين بالداخل وخارج البلاد إلى التأكد من مراكز الاقتراع المسجلين بها، قبل التوجه إليها للتصويت على مشروع الدستور الجديد.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية لأيام 24 و25 يوليو ولتفادي أي اضطراب من شأنه المس من حسن سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، فإنه يرجى منهم التأكد مسبقًا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها قبل التوجه إليها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة المخصصين لهذا الغرض.

وكانت مراكز ومكاتب الاقتراع في 46 دولة قد فتحت أبوابها في الثامنة من صباح اليوم بتوقيت البلد المستضيف، ولليوم الثاني على التوالي لتصويت التونسيين بالخارج، وتستمر حتى السادسة مساءً بنفس التوقيت.

يذكر أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالداخل تنطلق غدًا الإثنين، في تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساءً بتوقيت تونس.